Со стартом второго сезона в Sword Art Online: Fractured Daydream добавят Фууку, а пока ее трей...

Со стартом второго сезона в Sword Art Online: Fractured Daydream добавят Фууку, а пока ее трейлерПод конец года Dimps и Bandai Namco выпустили демоверсию кооперативной экшен-RPG Sword Art Online: Fractured Daydream, а 9 января в игре на основе культового аниме начнется второй сезон.