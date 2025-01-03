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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Со стартом второго сезона в Sword Art Online: Fractured Daydream добавят Фууку, а пока ее трей...

Со стартом второго сезона в Sword Art Online: Fractured Daydream добавят Фууку, а пока ее трей...

Со стартом второго сезона в Sword Art Online: Fractured Daydream добавят Фууку, а пока ее трейлерПод конец года Dimps и Bandai Namco выпустили демоверсию кооперативной экшен-RPG Sword Art Online: Fractured Daydream, а 9 января в игре на основе культового аниме начнется второй сезон.

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