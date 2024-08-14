Попался: фанаты нашли доказательство тайного присутствия Шаламе на дне рождения Кайли Дженнер

Кайли объяснила, почему она теперь скрывает свои отношения с бойфрендом. Кайли Дженнер теперь скрывает свои отношения с Шаламе LEGION-MEDIAПоявившиеся в СМИ на днях новые фото Кайли Дженнер и ее бойфренда Тимоти Шаламе, чрезвычайно обрадовали фолловеров младшей сестры Ким Кардашьян.