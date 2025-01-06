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Огненный ад в Сумской области, рекордное число «Гераней» выбивают остатки захватчиков в Курской области, удары по Украине на сегодня, 6 января

Огненный ад в Сумской области, рекордное число «Гераней» выбивают остатки захватчиков в Курской области, удары по Украине на сегодня, 6 января

Огненный ад в Сумской области, рекордное число «Гераней» выбивают остатки захватчиков в Курской области, удары по Украине на сегодня, 6 января Юлия СоколоваОгненный ад устроили ВКС и «Герани» бандеровцам в Сумской области.

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