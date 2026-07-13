В Уварово прошёл один из самых ярких тамбовских фестивалей лета

11 июля в Уварово отгремел фестиваль "Вишневарово". Официальный старт ему был дан в администрации города, где организаторы вместе с представителями делегаций, прибывшими на фестиваль, бизнес-сообществом и активистами "Движения Первых" обсудили развитие событийного туризма и изменение облика городов к лучшему.