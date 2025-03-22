В Новосибирске прошёл митинг против закона об умерщвлении животных

Зоозащитники считают, что пойманных бездомных животных надо стерилизовать и возвращать на улицы.В субботу, 22 марта, на площади у ГПНТБ в Новосибирске состоялся согласованный с городскими властями митинг против закона об умерщвлении безнадзорных животных.