Киев перебросил на границу с Белоруссией 120 тысяч военных ВСУ

Лукашенко: Украина держит на границе с Белоруссией более 120 тысяч военных.Более 120 тысяч украинских военных переброшены на на белорусско-украинскую границу, заявил президент Александр Лукашенко в интервью "Вестям недели" на телеканале "Россия-1".