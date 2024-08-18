Киев перебросил на границу с Белоруссией 120 тысяч военных ВСУ

Лукашенко: Украина держит на границе с Белоруссией более 120 тысяч военных.Более 120 тысяч украинских военных переброшены на на белорусско-украинскую границу, заявил президент Александр Лукашенко в интервью "Вестям недели" на телеканале "Россия-1".
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