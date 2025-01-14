Заявления Патрушева и теракт с химвеществами: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Украина не будет входить в число приоритетов президента США Дональда Трампа, считает постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев, который сделал ряд заявлений о приоритетах России и переговорах по Украине.