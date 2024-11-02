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Всё о женщинах

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Пост про матрицу на примере свежего письме из эволаба

Пост про матрицу на примере свежего письме из эволаба

Обратите внимание на тень фигуры в шляпе позади девушки. Это смотрящий от Матрицы за тем, насколько точно люди соблюдают границы дозволенного Всем привет! Кое-кто меня уже тут потеряли, так что исправляюсь.

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