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Акции «Совкомбанка» на Мосбирже и дивиденды «Газпром нефти» - основные события 15 декабря

В пятницу, 15 декабря, акции «Совкомбанка» будут добавлены в список допущенных к торгам на Мосбирже. «В соответствии с правилами листинга ПАО «Московская Биржа» председателем правления 30 ноября 2023 года приняты следующие решения: включить с 15 декабря 2023 года в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО «Московская Биржа», в связи с получением заявления: акции обыкновенные публичного акционерного общества «Совкомбанк», регистрационный номер выпуска - 10100963B от 07.

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