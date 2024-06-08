Искусственный интеллект и инновационная фармацевтика: как стартапы помогают закрывать пробелы в здравоохранении

«Мы верим, что благодаря этим стартапам мы можем закрыть технологические гэпы, которые есть в здравоохранении», — заявила Камила Зарубина, управляющий директор центра биомедицинских технологий фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.
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