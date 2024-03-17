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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куликов получил матч-штраф в игре с «Тампой» за удар локтем в голову Шири

Куликов получил матч-штраф в игре с «Тампой» за удар локтем в голову Шири

Защитник «Флориды» получил удаление до конца матча с «Лайтнинг» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ.  Эпизод произошел в начале второго периода.

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