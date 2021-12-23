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Треть российских водителей получали штрафы с камер за последний год

Треть российских водителей получали штрафы с камер за последний год, при этом чаще всего - за превышение скорости, выяснила цифровая платформа «Банкавто».

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