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Николай Расторгуев назвал главный недостаток современного Евровидения

Николай Расторгуев назвал главный недостаток современного Евровидения

Известный российский исполнитель и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев заявил, что за последние годы песенный конкурс Евровидение превратился в показательные выступления профессиональных артистов, хотя раньше был конкурсом самодеятельности.

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