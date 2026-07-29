Митрополит Иларион будет служить в Подмосковье из-за болезни матери

Митрополит Иларион (Алфеев), который ранее служил в Бразилии, а сейчас находится на покое, останется в России, чтобы заботиться о своей престарелой матери, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ) 29 июля.
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