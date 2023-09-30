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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин ударил Джордана Пула после того, как тот назвал его обременением для Стефа Карри

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин нокаутировал экс-одноклубника Джордана Пула на тренировке во время подготовки к сезону-22/23.

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