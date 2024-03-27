Эксперт Арутюнов: призыв учитывать риски при поездках не отразится на турпотоке

МИД предупредил россиян о необходимости взвешивать риски при поездке за границу. О том, сказываются ли такие призывы и напоминания о потенциальных опасностях на решении туристов отправляться в путешествии, в беседе с «360» рассказал гендиректор туристической компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.