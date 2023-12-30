Полицейский Дед Мороз вместе с общественником при Анапском ЛО МВД России на транспорте побывал в гостях в социально-реабилитационном центре

Поздравить детей с наступающим Новым годом и Рождеством полицейский волшебник отправился вместе с сотрудниками Анапского ЛО МВД России на транспорте и общественниками в социально-реабилитационный центр в с.
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