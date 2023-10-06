Сколько пестицидов попадает ежегодно в водоносные горизонты

Ежегодно в водоносные горизонты попадает 730 000 тонн пестицидов. Об этом заявили авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature, призвав национальные власти раскрыть статистику использования сельскохозяйственных удобрений и пестицидов, учитывая, как они влияют на глобальные экосистемы и источники пресной воды.