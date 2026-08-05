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Суперкубок Единой лиги ВТБ-2026 пройдет в Москве. Среди иностранных участников – «Анадолу Эфес» и «Игокеа»

Шестой розыгрыш Суперкубка Единой лиги ВТБ пройдет в Москве с 17 по 20 сентября. В турнире примут участие шесть команд: четыре лучшие российские команды Единой лиги ВТБ по итогам сезона-2025/26 – ЦСКА , УНИКС , « Локомотив-Кубань » и « Зенит », а также « Анадолу Эфес » из Турции и «Игокеа» из Боснии и Герцеговины.

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