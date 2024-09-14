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Россия вернула из плена 103 военных, захваченных ВСУ в Курской области

Россия вернула из плена 103 военных, захваченных ВСУ в Курской области

В Минобороны России сообщили об обмене пленными с Украиной по формуле "103 на 103".14 сентября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 захваченных в плен в Курской области русских военнослужащих, заявило в субботу 14 сентября Минобороны России.

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