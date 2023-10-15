Курьеров с деньгами обманутых пенсионерок задержали в Шахунье

Шахунские полицейские по горячим следам задержали курьеров с деньгами троих обманутых пенсионерок. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в результате действий злоумышленников потерпевшие лишились денежных средств в размере 432 тысяч рублей.