Курьеров с деньгами обманутых пенсионерок задержали в Шахунье

Шахунские полицейские по горячим следам задержали курьеров с деньгами троих обманутых пенсионерок. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в результате действий злоумышленников потерпевшие лишились денежных средств в размере 432 тысяч рублей.
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