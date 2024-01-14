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Comicbook: Карен Пейдж и Фогги Нельсон вернутся в “Сорвиголова: Рожденный заново...

Comicbook: Карен Пейдж и Фогги Нельсон вернутся в “Сорвиголова: Рожденный заново...

Comicbook: Карен Пейдж и Фогги Нельсон вернутся в “Сорвиголова: Рожденный заново”Как сообщает известное издание Comicbook, произошло того, чего ждали фанаты: Disney все-таки решили вернуть Дебору Энн Уолл и Элдена Хенсона, которые исполнили роли Карен Пейдж и Фогги Нельсона в оригинальном сериале от Netflix, в готовящийся… источник.

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