Comicbook: Карен Пейдж и Фогги Нельсон вернутся в “Сорвиголова: Рожденный заново”Как сообщает известное издание Comicbook, произошло того, чего ждали фанаты: Disney все-таки решили вернуть Дебору Энн Уолл и Элдена Хенсона, которые исполнили роли Карен Пейдж и Фогги Нельсона в оригинальном сериале от Netflix, в готовящийся… источник.