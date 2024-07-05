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Одна деталь в одежде, которая выдаст ваш возраст

Одна деталь в одежде, которая выдаст ваш возраст

Британский Vogue рассказал, как выглядят «носки миллениалов». фото: Legion MediaКак оказалось, теперь носки могут предательски выдать то, что песня «Мой мармеладный» Кати Лель нравится вам не потому, что она в тренде, а потому что это песня вашей молодости.

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