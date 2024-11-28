У ребят группы "Воробушки" и "Бусинки" детского сада номер 5 прошло первое занятие по плаванию. 🏊🏻♀️🤽🏻♀️ Наверное, нет на свете ребёнка, который не любит игры в воде.
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У ребят группы "Воробушки" и "Бусинки" детского сада номер 5 прошло первое занятие по плаванию. 🏊🏻♀️🤽🏻♀️ Наверное, нет на свете ребёнка, который не любит игры в воде.