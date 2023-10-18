В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» полицейские и общественники в Республике Коми провели профилактические беседы со студентами колледжа

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков и отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Воркуте провели профилактическое мероприятие в Воркутинском арктическом горно-политехническом колледже.