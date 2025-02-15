Министр обороны ФРГ: Европа не в состоянии в одиночку, без США, обеспечить Украине гарантии безопасности.
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Министр обороны ФРГ: Европа не в состоянии в одиночку, без США, обеспечить Украине гарантии безопасности.
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