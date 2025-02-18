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Эдгард Запашный обратился к Пугачевой и Галкину

Эдгард Запашный обратился к Пугачевой и Галкину

Представитель известной цирковой династии Запашных, народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, настоящий патриот своей Родины Эдгард Запашный в интервью aif.

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