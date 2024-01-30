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Путин ставит жирную точку в противостоянии монархистов и ленинцев -сталинцев

Путин ставит жирную точку в противостоянии монархистов и ленинцев -сталинцев

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ   После смерти Сталина, очень многие из руководства СССР сделали всё, чтобы оболгать Иосифа Виссарионовича.

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Комментарии
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Владимир Клюкин
И, о чем сия писанина? Автору за знаки или строки платят?
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4 час.
Владимир семин
За многократное повторение содержания!
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48 мин.
Лидия Пучкова
&quot;Как можно ставить в один ряд Романова и Ленина со Сталиным&quot; Запросто! Расстрелянные и расстрелявшие, объединяйтесь!
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21 мин.

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