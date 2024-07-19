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Царьград

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Экс-депутат новосибирского горсовета Пирогова* не смогла обжаловать статус иноагента

Экс-депутат новосибирского горсовета Пирогова* не смогла обжаловать статус иноагента

Областной суд отказал Хельге Пироговой* в оспаривании требований к Минюсту России.В Новосибирске бывший депутат горсовета Хельга Пирогова* не смогла в суде оспорить решение Минюста России о признании её иностранным агентом.

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