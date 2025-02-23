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Путин: участники СВО отважно борются за мир и будущее россиян

Участники спецоперации отважно борются за мир и будущее народа России. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе вручения госнаград военнослужащим, удостоенным звания Героя России.

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