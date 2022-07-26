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«Краснодар» разнес арбитров, «Челси» мстит «Барсе» за Кунде, Мендеш все еще хочет пристроить Роналду, Медведев №1 уже 10 недель, Губерниев и Медведева на ТНТ и другие новости

«Краснодар» разнес арбитров, «Челси» мстит «Барсе» за Кунде, Мендеш все еще хочет пристроить Роналду, Медведев №1 уже 10 недель, Губерниев и Медведева на ТНТ и другие новости

Привет, друзья! Начинаем новый день с дайджестом главных спортивных новостей за прошедшие сутки 🌟 1.

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