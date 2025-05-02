Бывший главный тренер «Ак Барса» Владимир Плющев поиронизировал над казанским клубом в ситуации с расставанием с ветеранами Александром Радуловым и Вадимом Шипачевым, которые смогли стать лидерами в своих новых командах.
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