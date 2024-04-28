В «Сириусе» завершился Всероссийский фестиваль по футболу «Стальная воля», в котором участвовали люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
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В «Сириусе» завершился Всероссийский фестиваль по футболу «Стальная воля», в котором участвовали люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.