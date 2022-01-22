Генерал Москаль назвал угрозы Зеленского о войне с Россией ультиматумом украинцам

Киев, 22 января. Президент Украины Владимир Зеленский попытается использовать угрозу «войны» с Россией в качестве повода для выполнения Минских соглашений, заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль.
Киев, 22 января. Президент Украины Владимир Зеленский попытается использовать угрозу «войны» с Россией в качестве повода для выполнения Минских соглашений, заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль.
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