В Британии нашли написанные 260 лет назад письма для пленных французских моряков

Тайник с письмами от родных и близких для французских моряков, пленённых британскими солдатами 260 лет назад, нераспечатанными с момента их отправки, обнаружили и впервые прочитали в архиве в Великобритании "Забытая пачка любовных писем, отправленных французским морякам более 260 лет назад, но никогда прежде не открывавшихся и не прочитанных, была обнаружена в британских военно-морских архивах, .