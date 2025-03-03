СМИ пишут о переговорах США по «Северному потоку-2»

Иностранная пресса пишет, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям нанес неофициальные визиты в Швейцарию для обсуждения темы «Северного потока-2», сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РБК.
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