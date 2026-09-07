Mega-Personal: сварщики и курьеры зарабатывают от 100 тысяч без опыта в 2026 году

Работодатели сейчас находятся в таком состоянии, что готовы платить новичкам от 100 тыс. рублей — лишь бы человек пришел и закрыл вакансию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- The Guardian: аму...
- Axios: США обсудя...
- В Тюмени женщина ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым