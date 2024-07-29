Власти сообщили о росте числа пропавших без вести после прорыва дамбы в Карелии

Число человек, пропавших без вести после прорыва дамбы в Карелии, возросло до семи. О пропавших из-за размытия временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала сообщила глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева, передает ТАСС.