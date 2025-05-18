Члены российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле являются профессионалами своего дела в отличие от украинского президента Владимира Зеленского, который сделал актерскую карьеру и "по ошибке" выиграл выборы.
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