В Индийском океане произошло землятресение

В акватории Индийского океана у Мальдивских островов зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,5. Эпицентр землетрясения, находился в 907 км к юго-западу от столицы Мальдивской Республики Мале и в 580 км к западу от острова Сину.
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