Поступают сообщения о нанесении ракетного удара по объектам в Николаевской области Российские военные нанесли ракетный удар по объектам противника в Николаевской области.
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Поступают сообщения о нанесении ракетного удара по объектам в Николаевской области Российские военные нанесли ракетный удар по объектам противника в Николаевской области.
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