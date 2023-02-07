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Посол Москвы в Австрии Любинский: нет никаких оснований рассматривать Вену как вероятную площадку переговоров России и Украины

Посол Москвы в Австрии Любинский: нет никаких оснований рассматривать Вену как вероятную площадку переговоров России и Украины

Нет никаких оснований рассматривать Вену в качестве вероятной площадки переговоров между Российской Федерацией и Украиной.

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