«Гражданское авиастроение в упадке. План импортозамещения и производства провален»: Смирнов

Российская авиационная отрасль столкнулась с серьезными трудностями в выполнении поставленных целей. Глава комиссии Ространснадзора сообщил, что в стране полностью провалили программу по производству гражданских самолетов.
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