Как по цвету и форме шлаковой корки понять качество шва еще ДО ее отбития

Шлаковая корка — это не просто отход после сварки, который нужно удалить перед осмотром шва. Её цвет, структура, форма и поведение после остывания могут многое рассказать о том, что происходило под ней во время формирования соединения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии