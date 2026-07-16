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Как по цвету и форме шлаковой корки понять качество шва еще ДО ее отбития

Как по цвету и форме шлаковой корки понять качество шва еще ДО ее отбития

Шлаковая корка — это не просто отход после сварки, который нужно удалить перед осмотром шва. Её цвет, структура, форма и поведение после остывания могут многое рассказать о том, что происходило под ней во время формирования соединения.

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