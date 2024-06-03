Минтранспорта и Управление гражданской авиации США игнорируют нарушения корпорации Boeing

Информатор по делу о нарушениях в корпорации Boeing Эд Пирсон заявил, что из 35 вынесенных рекомендаций компания не выполнила ни одной, а Минтранспорта и Управление гражданской авиации США игнорируют все сообщения о найденных дефектах, – передает телеканал RT.
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