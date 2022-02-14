smi.media

446 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Корпачев
    ввести санкции против шпротников, за предложение ввести санкции против России!Глава МИД Латвии ...
  • Sergiy Che
    "...Также с помощью Байрактаров Украина отслеживает..."  - ага, эт которые там им запускать неоткуда и которые регуля...Украинская развед...
  • Владимир Самборский
    Фашизм свирепствует на Украине. Западный мир это устраивает. Все устраивает,что против России... "Демосраты", одним с...Вместо вторжения ...

Уроки дипломатии для Элизабет Трасс

МОСКВА, 15 февраля 2022, Институт РУССТРАТ. Прошедшие 10 февраля в Москве переговоры главы британского Форин-офиса Элизабет Трасс с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым были уже многократно освещены и разобраны в медийном пространстве.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх