Уроки дипломатии для Элизабет Трасс

МОСКВА, 15 февраля 2022, Институт РУССТРАТ. Прошедшие 10 февраля в Москве переговоры главы британского Форин-офиса Элизабет Трасс с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым были уже многократно освещены и разобраны в медийном пространстве.