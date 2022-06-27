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«Колорадо» и Ничушкин выиграли Кубок Стэнли, «Зенит» подпишет Родригао и отпустит Юри Алберто, Хачатурянц покинет пост президента РПЛ, Панарин рассказал об ОКР и другие новости утра

«Колорадо» и Ничушкин выиграли Кубок Стэнли, «Зенит» подпишет Родригао и отпустит Юри Алберто, Хачатурянц покинет пост президента РПЛ, Панарин рассказал об ОКР и другие новости утра

Доброе утро! Начинайте новую неделю с нашим дайджестом новостей. Пробежимся по главным новостям прошедших суток  1.

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