Круто жмет лежа. А вот Пентагон довел до плачевного состояния

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В январе 2025 года Пит Хегсет вступил в должность министра обороны. Свои критерии успеха бывший ведущий Fox News изложил так: “Боевые возможности, смертоносность, реальные заслуги, высокие стандарты и постоянная готовность.