Прокуратура нашла виновного в загрязнении Охты нефтепродуктами

Неравнодушные жители Красногвардейского района Петербурга заметили у берегов Охты бесхозный понтон. От полуразрушенного судна расходилась радужная пленка загрязнений, петербуржцы обратились в природоохранную прокуратуру.
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