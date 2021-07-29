О ещё одной незаметно надвигающейся катастрофе

Темы дняПолитикаО ещё одной незаметно надвигающейся катастрофеМожет показаться, что всё это к России очень малое отношение имеет. Но на самом деле – совсем не так.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаИ СССР ,и Китай под руководством коммунистов ,показали фантастическое развитие страны -по сравнению с капстранами мира . А все страны "золотого миллиарда ", и Государства врагов СССР на территории захваченного ими СССР -это страны -паразиты .Алексей СафроновРассуждения, с ссылкой на Мовчун, конечно же интересные и с чем-то из них придётся согласиться Но... очень много таких Но, которые, скорее всего покажет время, а не подобные досужие рассуждения автора об экономике и политике Китая ашь на ближайшие годы. Абсолютно уверен что, как это много раз было в истории, Они и ближайшее время смогут удивить весь остальной мир.Комментировать
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